بعد نقله محافظا لبورسعيد.. أبو ليمون لصدى البلد: المنوفية تظل محفورة في الروح

ودع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السابق المحافظة لينتقل للعمل محافظا لبورسعيد.

وادي أبو ليمون اليمين الدستورية محافظا لبورسعيد.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون لصدي البلد: “لم تكن المنوفية محطة عمل فقط بل كانت بيتا واهلا وقلبا احتوانى بين شوارعها ووجوه اهلها المخلصين عشت سنوات ستظل محفوره فى الروح قبل الذاكره حملت الأمانة بما أستطيع من إخلاص فى حدود الإمكانات”.

وأضاف أبو ليمون: “أغادر اليوم وجزء من قلبى باق هنا بينكم إن كان من نجاح فبدعمكم ومحبتكم وان كان من تقصير فسامحونى فوالله ماادخرت من جهد وماتوفيقى إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب”.

وتابع: “تنتهى المهمه وتبقى المنوفيه فى القلب ودعاء لاينقطع”.