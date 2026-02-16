كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا

عثر على منتجة مسلسل "طهران" الحائزة على جوائز، دانا إيدن، البالغة من العمر 52 عامًا، والمنتجة والمؤلفة للمسلسل الدرامي الإسرائيلي "طهران"، ميتةً في غرفة فندق بأثينا يوم الأحد، أثناء تصوير الموسم الرابع من المسلسل في اليونان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن شقيق إيدن عثر عليها جثة هامدة في فندق بأثينا يوم الأحد، بعد أن بدأ البحث عنها لعدم ردها على رسائله.

وأصدرت الشرطة اليونانية أمرًا بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، وبدأت بجمع لقطات كاميرات المراقبة وشهادات موظفي الفندق.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الشرطة قولهم إن الشرطة تحقق في الوفاة على أنها انتحار، استنادًا إلى الأدلة والشهادات، وأن المحققين اليونانيين عثروا على حبوب في مكان الحادث كما أفادت الوكالة بأن الطبيب الشرعي وجد كدمات على رقبة إيدن.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية بيانًا تنعى فيه إيدن.

وأكدت شركة الإنتاج المنتجة لمسلسل "طهران" عدم وجود أي دليل على تورط أيدن في جريمة أو دوافع قومية، وذلك على خلفية الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمال اغتيالها على يد عملاء إيرانيين.

وقالت شركة "دونا وشولا للإنتاج" في بيانها: "تؤكد شركة الإنتاج أن الشائعات التي تُشير إلى أن الوفاة ذات دوافع جنائية أو قومية لا أساس لها من الصحة".

وأضافت: "ندعو وسائل الإعلام والجمهور إلى عدم نشر نظريات لا أساس لها من الصحة، والتحلي بالمسؤولية والحساسية. إنها لحظة ألم شديد على عائلة الفقيدة وأصدقائها وزملائها". نريد الحفاظ على كرامة دانا وخصوصيتها.