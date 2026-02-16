قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

واعظات الأوقاف يدشن برامج دعوية وتربوية متكاملة لبناء النشء واستقبال رمضان

واعظات الأوقاف يوسعن أنشطة النشء التربوية
واعظات الأوقاف يوسعن أنشطة النشء التربوية
عبد الرحمن محمد

كثفت واعظات وزارة الأوقاف عن أنشطتهن التربوية والدعوية الموجهة للأطفال والنشء بعدد من المساجد، في صورة برامج متكاملة تجمع بين التعليم والتزكية وبناء السلوك، وذلك في إطار رسالة الوزارة في إعداد جيلٍ واعٍ مرتبطٍ بدينه وقيمه.

وتنوّعت الفعاليات بين حلقات تحفيظ القرآن الكريم ومراجعته، وشرح مبسّط لآياته ومعانيه، إلى جانب أحاديث نبوية ودروس أخلاقية تُرسّخ قيم الصدق والأمانة واحترام الكبير وبرّ الوالدين. 

كما شملت الأنشطة مسابقات ثقافية وتفاعلية، وورشًا تعليمية وفنية هادفة أسهمت في إدخال السرور على الأطفال، وربطت بين المعرفة والمتعة في أجواء إيمانية جاذبة.

وأولت هذه البرامج عناية خاصة بتهيئة النشء لاستقبال شهر رمضان، من خلال تعريفهم بفضائله، وتشجيعهم على الصيام والذكر وتلاوة القرآن، مع توجيههم إلى حسن استثمار الوقت، وتنمية روح المشاركة والتعاون.

كما تشهد بعض الفعاليات، تكريم الأطفال المتميزين في الحفظ والمشاركة، بما يعزز الدافعية لديهم ويغرس روح التنافس الإيجابي.

وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الأوقاف على أن يكون المسجد منارةً تربويةً وثقافيةً للنشء، وميدانًا لبناء الشخصية المتوازنة التي تجمع بين العلم والقيم والعمل، بما يسهم في إعداد جيلٍ صالحٍ لنفسه ولوطنه، واعٍ برسالته، معتزٍّ بهويته، ومستقبلٍ لمواسم الخير بروحٍ من الفهم والإقبال.

واعظات الأوقاف وزارة الأوقاف تحفيظ القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

الطرق الصوفية

غرفة السياحة: الحسين والجعفري خارج خارطة الزيارات لمدة يومين

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يصطحب نظيرته اليونانية في جولة بـ المتحف المصري الكبير

وزير الطيران المدني

وزير الطيران يناقش مع الجانب القطري توسيع دائرة التعاون

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد