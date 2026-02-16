قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
1500 جنيه.. غدًا بدء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
سابها وهِرب.. القبض على سائق ميكروباص أتلف بضاعة سيدة في الجيزة
فكرة عملية في رمضان.. رمضان عبد المعز: اكتب نواهي القرآن وغيّر سلوكك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب

كريم همام
كريم همام
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك إقبالًا ملحوظًا من شباب مصر على التقديم للالتحاق بـ أكاديمية الشرطة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس إيمانهم العميق بالرسالة الوطنية السامية التي تحملها الأكاديمية، والمتمثلة في حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأوضح همام، في تصريحات هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الشباب المصري ينظر إلى الانضمام لأكاديمية الشرطة ليس مجرد خطوة مهنية، بل التزام وطني ومسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع، مؤكدًا أن هذه الروح الوطنية تدفع الطلاب للتميز والاستعداد الكامل لخدمة البلاد.

وفي سياق دعم التواصل بين مؤسسات التعليم المختلفة، أشار مستشار وزير التعليم العالي إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية، والتي تهدف إلى تخصيص أسبوع كامل للتعايش بين طلبة أكاديمية الشرطة وطلبة الجامعات المصرية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين الطلاب، وزيادة فهم الشباب لأهمية الأمن الوطني، بالإضافة إلى تشجيع قيم الانضباط والمسؤولية المشتركة.

وأكد همام أن هذه التجربة التفاعلية تمثل فرصة مميزة للطلاب الجامعيين للتعرف على نمط الحياة الأكاديمية في أكاديمية الشرطة، والانخراط في أنشطة مشتركة تعزز التعاون والتفاهم، مما يساهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل لحمل المسؤولية تجاه الوطن.

وفي ختام تصريحاته، تقدم مستشار وزير التعليم العالي بخالص الشكر للرئيس السيسي ووزارة الداخلية على هذه المبادرة، معربًا عن أمله في استمرار مثل هذه البرامج التي تربط بين الشباب وتغرس لديهم قيم الانتماء الوطني والمسؤولية الاجتماعية.

الانتماء الوطنية اكاديمية الشرطة اكسترا نيوز مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

فعاليات يوم توعوي لمواجهة الإدمان

البحوث الإسلامية يشارك في فعاليات يوم توعوي لمواجهة الإدمان بجامعة قناة السويس

مفتي الجمهورية خلال لقائه الوفد السعودي

مفتي الجمهورية يستقبل مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية للتهنئة بشهر رمضان

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد