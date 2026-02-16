إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب

أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك إقبالًا ملحوظًا من شباب مصر على التقديم للالتحاق بـ أكاديمية الشرطة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس إيمانهم العميق بالرسالة الوطنية السامية التي تحملها الأكاديمية، والمتمثلة في حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأوضح همام، في تصريحات هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الشباب المصري ينظر إلى الانضمام لأكاديمية الشرطة ليس مجرد خطوة مهنية، بل التزام وطني ومسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع، مؤكدًا أن هذه الروح الوطنية تدفع الطلاب للتميز والاستعداد الكامل لخدمة البلاد.

وفي سياق دعم التواصل بين مؤسسات التعليم المختلفة، أشار مستشار وزير التعليم العالي إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية، والتي تهدف إلى تخصيص أسبوع كامل للتعايش بين طلبة أكاديمية الشرطة وطلبة الجامعات المصرية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين الطلاب، وزيادة فهم الشباب لأهمية الأمن الوطني، بالإضافة إلى تشجيع قيم الانضباط والمسؤولية المشتركة.

وأكد همام أن هذه التجربة التفاعلية تمثل فرصة مميزة للطلاب الجامعيين للتعرف على نمط الحياة الأكاديمية في أكاديمية الشرطة، والانخراط في أنشطة مشتركة تعزز التعاون والتفاهم، مما يساهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل لحمل المسؤولية تجاه الوطن.

وفي ختام تصريحاته، تقدم مستشار وزير التعليم العالي بخالص الشكر للرئيس السيسي ووزارة الداخلية على هذه المبادرة، معربًا عن أمله في استمرار مثل هذه البرامج التي تربط بين الشباب وتغرس لديهم قيم الانتماء الوطني والمسؤولية الاجتماعية.