الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي

كشف هشام حنفى نجم الأهلي السابق، عن أن إدارة الزمالك قررت بقاء معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأبيض؛ وذلك بعد تأهل الفريق إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، متصدرًا مجموعته برصيد 11 نقطة.

وكتب هشام حنفي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “الزمالك يغلق ملف المدرب الأجنبي، واستمرار معتمد جمال مدربا للفريق”.

استعدادات الزمالك لـ كأس مصر

في سياق آخر، يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباته، اليوم، خلال معسكره المقام في الإسماعيلية؛ استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويواجه نادي الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت”.