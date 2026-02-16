صدمة قوية لـ معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

كشف الناقد الرياضي أحمد الهواري عن موقف مشاركة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر.

وكتب الهواري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: خاص - فتوح خارج حسابات الزمالك أمام سيراميكا وبنتايج قد ينضم للقائمة".

استعدادات الزمالك لـ كأس مصر

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم ، خلال معسكره في الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويواجه نادي الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت