إصابة الركبة تنهي موسم نجم أياكس.. تفاصيل

أكد نادي أياكس الهولندي، غياب لاعبه أولكسندر زينتشينكو، حتى نهاية الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وبعد ست دقائق فقط من بداية المباراة التي فاز فيها أياكس على فورتونا سيتارد بنتيجة 4-1 في الدوري الهولندي الممتاز يوم السبت الماضي، سقط زينتشينكو - الذي كان يخوض أول مباراة له على أرضه وأول مباراة يبدأها أساسيًا - أرضًا بعد صراع على الكرة مع ديميتريوس ليمينوس، وبدا اللاعب الدولي الأوكراني متألمًا بشدة، وتلقى العلاج على أرض الملعب قبل أن يُساعده الطاقم الطبي على مغادرة الملعب.

شارك زينتشينكو لأول مرة مع أياكس في 8 فبراير، حيث دخل كبديل ولعب 14 دقيقة في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع ألكمار.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، أكد أياكس إصابة زينتشينكو، وأنه سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال النادي: "أظهرت الفحوصات في المستشفى أن العملية الجراحية ضرورية، وستُجرى العملية في القريب العاجل، وسيخضع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بعد ذلك لفترة تأهيل طويلة، مما يعني أنه لن يلعب مجددًا هذا الموسم".

قد تُلقي الإصابة بظلال من الشك على مستقبل زينتشينكو مع أياكس، بعد انضمامه حديثًا إلى النادي قادمًا من أرسنال في الأول من فبراير، عقب إنهاء إعارته إلى نوتنجهام فورست مبكرًا,

ووقع عقدًا حتى 30 يونيو 2026، لكنه لن يشارك مع الفريق قبل انتهاء مدة العقد.

كما تم استبعاده من مباراة أوكرانيا في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم ضد السويد في 26 مارس، ويبدو من غير المرجح أن يكون متاحًا في حال تأهل منتخب بلاده للبطولة، وسيلعب الفائز من هذه المباراة ضد بولندا أو ألبانيا في 31 مارس، وسيتأهل الفريق الفائز إلى كأس العالم.