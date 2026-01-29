دوري أبطال أوروبا.. أولمبياكوس يفوز على أياكس بهدفين مقابل هدف

حقق فريق أولمبياكوس اليوناني فوزا هاما أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب يوهان كرويف، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة أياكس أمستردام وأولمبياكوس اليوناني، بالتعادل السلبي، بعد أن تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وانحصر اللعب في وسط الملعب أغلب الفترات.

وفي الدقيقة 33، أحرز أياكس هدف التقدم الأول عن طريق كاسبر دولبرج إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني سجل جيلسون مارتينز لأولمبياكوس في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل كاسبر دولبرج لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 79، سجل سانتياغو هيزي الهدف الثاني لأولمبياكوس ليحقق 3 نقاط هامة للفريق اليوناني.

وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.