وزير الصحة يتلقى تقريرا حول نشاط المشروعات القومية والمرور الميداني على 29 مستشفى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن نشاط فرق متابعة المشروعات القومية بالوزارة خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس 2026، شملت 29 زيارة ميدانية لـ20 مستشفى وعدد من الوحدات الصحية بمشاركة مهندسين ومتخصصين من الإدارة الهندسية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الزيارات ركزت على متابعة الأعمال الإنشائية والتطويرية والصيانة الدورية وتجهيزات الفرش الطبي وغير الطبي، وتوزعت كالتالي:



• القاهرة: مستشفى صدر العباسية (94%)، مستشفى رمد قلاوون، تطوير مبنى الأسنان، ومبنى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر (أنظمة الحريق وأداء الصيانة).

• الجيزة: مستشفى بولاق الدكرور.

• القليوبية: مستشفيا العبور وطوخ المركزي.

• الشرقية: مستشفى رمد الزقازيق ومستشفى هيها المركزي.

• الغربية: مستشفى السنطة المركزي (94%)، سمنود المركزي (65%)، وحدة طب أسرة ششتا، وزفتى العام والمحلة العام.

• الإسماعيلية: وحدتا طب أسرة الضبعية (55%) والسبع آبار (75%).

• البحيرة: مستشفى بدر المركزي (87%) وحوش عيسى.

• المنوفية: مستشفى حميات منوف وتنمية أسرة زاوية البقلي.

• أسيوط: مستشفى أبوتيج التخصصي (متابعة الصيانة وتوريد قطع الغيار).

الالتزام بالجداول الزمنية

وأوضح الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية لرفع كفاءة المنشآت الصحية وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.