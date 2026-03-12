وزيرا الصحة والخارجية يوقعان بروتوكول علاجك في مصر لتيسير الرعاية الطبية للمصريين بالخارج

وقّع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس 12 مارس، بروتوكول تعاون لمبادرة “علاجك في مصر” المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك بمقر وزارة الصحة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمصريين في الخارج وتقديم كافة أشكال الرعاية لتعزيز ارتباطهم بالوطن.



وأكد الوزيران في كلمتيهما أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في توفير خدمات طبية وعالجية متميزة داخل مصر للمصريين بالخارج، من خلال منظومة متكاملة تشمل التعرف على المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة والتخصصات المتاحة، إلى جانب حجز المواعيد إلكترونياً وتقديم استشارات طبية عن بعد قبل السفر، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

البروتوكول يعزز التعاون المؤسسي بين الوزارتين



وأوضحا أن البروتوكول يعزز التعاون المؤسسي بين الوزارتين لضمان حصول المصريين بالخارج على الرعاية الصحية بصورة منظمة وآمنة، مع الترويج للقدرات الطبية المتطورة في مصر بعد الاستثمارات الكبيرة والتطوير الذي شهدته المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة، وتشجيع المصريين بالخارج على تلقي العلاج في الوطن للاستفادة من جودة الخدمات والتكلفة المناسبة.