نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
أخبار العالم

وزير الطاقة الهندي: وضع الطاقة بالبلاد مُستقر ولم يتأثر بإغلاق مضيق هرمز

وزير الطاقة الهندي: وضع الطاقة بالبلاد مستقر ولم يتأثر بإغلاق مضيق هرمز
وزير الطاقة الهندي: وضع الطاقة بالبلاد مستقر ولم يتأثر بإغلاق مضيق هرمز
أ ش أ

أكد وزير النفط والغاز الهندي هارديب سينج بوري اليوم الخميس أن وضع الطاقة في بلاده مستقر وأن نيودلهي لا تعاني من أي نقص في الوقود ولديها ما يكفيها من خام النفط، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط جراء الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير أن بلاده أمنت كميات من الوقود تتخطى ما كان سيتم توصيله عبر مضيق هرمز الذي تم إغلاقه منذ أيام على خلفية الصراع، مشيرا إلى أن العالم لم يواجه لحظات مثل هذه على مدار تاريخ الطاقة الحديث، وذلك حسبما نقلت شبكة "إنديا تي في" الهندية.

وأوضح بوري أن الهند رفعت نسبة وارداتها من النفط الخام من مصادر بعيدة عن مضيق هرمز، مضيفا أن شحنات الغاز الطبيعي المسال تصل بشكل شبه يومي عبر طرق إمداد بديلة وأن الهند لديها إنتاجا كافيا من الغاز وترتيبات إمداد تضمن لها الحفاظ على هذا الوضع حتى في حال نشوب نزاع طويل الأمد، لافتا إلى أنه تم تنويع مصادر التوريد بشكل فعال إذ يتم تأمين الشحنات من الولايات المتحدة والنرويج وكندا والجزائر وروسيا.

وقال وزير البترول إن إنتاج غاز البترول المسال قد زاد بنسبة 28 % في الأيام الخمسة الماضية وأن عمليات الشراء الإضافية جارية.

وتواجه منطقة الشرق الأوسط صراعا منذ أطلقت أمريكا وإسرائيل هجمات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة المئات في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما أعلنت إيران استهداف إسرائيل إلى والمصالح الأمريكية في المنطقة، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحةما تسبب في ارتفاعات قياسية بأسعار النفط.

وزير النفط والغاز الهندي هارديب سينج بوري وضع الطاقة في بلاده مستقر نقص في الوقود ارتفاع أسعار النفط الصراع في الشرق الأوسط

