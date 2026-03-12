وزير الطاقة الهندي: وضع الطاقة بالبلاد مُستقر ولم يتأثر بإغلاق مضيق هرمز

أكد وزير النفط والغاز الهندي هارديب سينج بوري اليوم الخميس أن وضع الطاقة في بلاده مستقر وأن نيودلهي لا تعاني من أي نقص في الوقود ولديها ما يكفيها من خام النفط، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط جراء الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير أن بلاده أمنت كميات من الوقود تتخطى ما كان سيتم توصيله عبر مضيق هرمز الذي تم إغلاقه منذ أيام على خلفية الصراع، مشيرا إلى أن العالم لم يواجه لحظات مثل هذه على مدار تاريخ الطاقة الحديث، وذلك حسبما نقلت شبكة "إنديا تي في" الهندية.

وأوضح بوري أن الهند رفعت نسبة وارداتها من النفط الخام من مصادر بعيدة عن مضيق هرمز، مضيفا أن شحنات الغاز الطبيعي المسال تصل بشكل شبه يومي عبر طرق إمداد بديلة وأن الهند لديها إنتاجا كافيا من الغاز وترتيبات إمداد تضمن لها الحفاظ على هذا الوضع حتى في حال نشوب نزاع طويل الأمد، لافتا إلى أنه تم تنويع مصادر التوريد بشكل فعال إذ يتم تأمين الشحنات من الولايات المتحدة والنرويج وكندا والجزائر وروسيا.

وقال وزير البترول إن إنتاج غاز البترول المسال قد زاد بنسبة 28 % في الأيام الخمسة الماضية وأن عمليات الشراء الإضافية جارية.

وتواجه منطقة الشرق الأوسط صراعا منذ أطلقت أمريكا وإسرائيل هجمات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة المئات في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما أعلنت إيران استهداف إسرائيل إلى والمصالح الأمريكية في المنطقة، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحةما تسبب في ارتفاعات قياسية بأسعار النفط.