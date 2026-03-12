5 ملايين دينار تداولات في بورصة عمّان وارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.15%

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، خلال تعاملات، اليوم الخميس، نحو 5 ملايين دينار أردني، حوالي 7.05 مليون دولار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم تم تنفيذها عبر 1648 صفقة.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق التداولات إلى 3658 نقطة، مسجلاً زيادة بنسبة 0.15%.

وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة، والبالغ عددها 79 شركة، مع مستوياتها السابقة، ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، في حين تراجعت أسهم 17 شركة، بينما استقرت بقية الأسهم دون تغيير يذكر.

وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الخدمات أعلى ارتفاع بنسبة 0.21%، تلاه القطاع المالي بزيادة 0.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.05%.