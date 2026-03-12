قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد

سؤال الطفل مازن
سؤال الطفل مازن
محمد شحتة

وجه الطفل مازن، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: ما هو فضل ماء زمزم؟.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن ماء زمزم هو بئر معروف في مكة وأول ما نبع كان من تحت قدم سيدنا إسماعيل بضربة من سيدنا جبريل عليه السلام، حين ترك سيدنا إبراهيم ترك أمنا هاجر وابنها اسماعيل في الصحراء.

سؤال الطفل مازن

وتابع: هذا المكان نبع فيه ماء زمزم، والنبي يقول عنه "ماء زمزم لما شرب له" ويقول "ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم".

هل يجوز الشرب واقفا؟

كما أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، على سؤال الطفل محمد الذي يقول فيه "هل ينفع أشرب وأنا واقف؟ قائلا: ورد حديث عن النبي نهى فيه عن الشرب واقفا.

سؤال الطفل محمد

وقال أحمد عصام فرحات، إن النبي كان يشرب أحيانا وهو واقف، حتى يرشدنا إلى أن الشرب جائز سواء واقف أو جالس فكلاهما صحيح وكلاهما فعله النبي.

أحمد عصام فرحات مسجد السيدة زينب ماء زمزم شرب الماء فضل ماء زمزم بئر زمزم

