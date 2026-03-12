لماذا نأكل السمك وهو من الميتة؟ إمام مسجد السيدة زينب يجيب

وجهت الطفلة مريم، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، تقول فيه: لماذا نأكل السمك وهو من الميتة المحرمة؟.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن سنة النبي تستثني بعض الأمور، فالنبي يقول في الحديث الشريف "أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد" كما يقول النبي "هو الطهور ماؤه الحل ميتتة".

ما معنى المنخنقة والموقوذة؟

كما أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، على سؤال يقول: ما معنى المنخنقة والموقوذة؟ قائلا: الله حرم بعض الأطعمة والأشربة في سورة المائدة، في قوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ".

وأشار إلى المنخنقة التي تخنق فتموت، والموقوذة هي التي تضرب بعصا ثم تموت، والمتردية هي التي تسقط من مكان عالي ثم تموت، والنطيحة هي التي تموت بالنطح من غيرها، وما أكل السبع هو الحيوان الذي مات بجرح من حيوان مفترس.