ليه بعض الأطعمة محرمة؟ إمام مسجد السيدة زينب يجيب

وجهت الطفلة رحمة سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: “ليه بعض الأطعمة محرمة؟”.

وقال أحمد عصام، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك أطعمة محرمة مثل الميتة والدم المسفوح، لأن فيها ضررا يضر البدن والعقل، والله يقول "وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".

وأضاف أن السبب الثاني في تحريم هذه الأطعمة على المسلم، أن بعضها يكون نجسا، والأمر الثالث أن بعضها يؤدي إلى الإسكار والنبي يقول: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

كما أن من أسباب تحريم هذه الأطعمة، هو أن بعضها يكون مستقذرة، أي تألفها الفطرة السليمة مثل البول والحشرات.

