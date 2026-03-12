قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعد خسارة الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

خسر فريق الزمالك أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز. 

الزمالك وانبي

واستفز الناقد الرياضي عمرو الدردير جماهير الاهلي بمنشور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقاً " احساس أن فريقك يخسر  ويتعثر بعد ما كان متعود على المكسب ده احساس بشع أوي.

وأضاف “ الله يكون في عون أخواتنا الأهلاوية بصراحة بقالهم شهرين عايشينه واحنا مش مستحملينه ماتش واحد”.

ترتيب الزمالك وإنبي في جدول ترتيب الدوري المصري 

بتلك النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الأهلي الثالث، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 30 نقطة في المركز السابع ليضمن التواجد في مجموعة التتويج بالدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي 

وخاض الزمالك أمام إنبي 45 مباراة في جميع البطولات حقق فيها الفارس الأبيض الفوز في 23 مباراة فيما فاز فريق إنبي في 10 مواجهات وانتهت 12 مباراة بالتعادل.

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

الزمالك الاهلي انبي الدردير

