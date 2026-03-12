قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرض سفينة حاويات لأضرار أثناء رسوها جنوب غرب مضيق هرمز
وزير الخارجية: لا مبرر للاعتداءات على الدول العربية
وزير الصحة: السير مجدي يعقوب يجسد نموذج “الطبيب الإنسان” الأصيل
بسبب صواريخ إيران.. صفارات الإنذار تدوي في القدس ووسط إسرائيل
وكالة الأنباء الفرنسية: دوي انفجارات في وسط دبي
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
رياضة

قبل مواجهة الأهلي والترجي.. إجراء جديد لـ توروب للهروب من جحيم رادس

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

حصل الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي علي شرائط فيديو للمباريات التي شارك خلالها  الترجي التونسي فى الدوري المحلي إضافة إلي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الترجي التونسي المباراة التي تجمعه أمام نظيره الأهلي في رادس، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للموسم الحالي.

ويسعي توروب عبر شرائط الفيديو للتعرف على نقاط القوة والضعف داخل صفوف نادي الترجي قبل موقعة رادس يوم الأحد القادم في دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر القاهرة اليوم الخميس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي متوجهة إلي تونس من أجل مواجهة نظيره الترجي في ذهاب دور الـ 16 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

وكان من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة غدًا الجمعة، إلا أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي قرر تعديل موعد السفر ليكون اليوم الخميس، خاصة بعد الخسارة التي تلقاها الأحمر أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من مارس الجاري في ذهاب ربع النهائي.

فيما سيقام لقاء إياب دور الـ 16 بين الأهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 21 مارس الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي دون حضور جماهيري.

الأهلي الترجي دوري ابطال افريقيا ييس توروب الكاف

