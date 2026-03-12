قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
«تحية بشأن مشهد عظيم».. محمود عبد الشكور: «عرض وطلب» مسلسل مهم جدًا وخطير
80 مليون برميل.. اليابان تلجأ لاحتياطاتها النفطية الاستراتيجية
المعهد القومي للاتصالات يعلن منحة "شباب مصر الرقمية" للتوظيف
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد التعديل.. موعد جديد لمغادرة الأهلي إلي تونس لمواجهة الترجي

القسم الرياضي

تغادر القاهرة اليوم الخميس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي متوجهة إلي تونس من أجل مواجهة نظيره الترجي في ذهاب دور الـ 16 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

ويستضيف فريق الترجي التونسي المباراة التي تجمعه أمام نظيره الأهلي في رادس، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للموسم الحالي.

وكان من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة غدًا الجمعة، إلا أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي قرر تعديل موعد السفر ليكون اليوم الخميس، خاصة بعد الخسارة التي تلقاها الأحمر أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من مارس الجاري في ذهاب ربع النهائي.

فيما سيقام لقاء إياب دور الـ 16 بين الأهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 21 مارس الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي دون حضور جماهيري.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا محمود الخطيب رادس

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الكلب

أصحابه سابوه في الشارع | القبض على سيدة ادّعت تعدّى طلاب بشكل غير أخلاقى على كلب بالسويس.. صور

أذكار الصباح الواردة عن النبي

أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها وأنت صائم واغتنم فضلها

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. اغتنم فضلها فى هذه الأيام المباركة واعرف كيف تؤديها

شيخ الأزهر

سُخف لا يليق.. رد حاسم لشيخ الأزهر ضد التضييق على غير المسلمين في مأكلهم بنهار رمضان

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

