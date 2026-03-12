قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
تايلاند تستدعي سفير إيران في بانكوك بعد استهداف سفينة لها قرب مضيق هرمز
تصاعد الدخان بمحيط مطار البحرين
4 خطوات لتحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد
محسن جابر لصدي البلد: خبر وفاة هاني شاكر غير صحيح
لبنان .. إستشهاد 8 وإصابة 31 آخرين في الغارة الإسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء
خلال زيارته لمصنع.. زعيم كوريا الشمالية وابنته يجرّبان مسدسات حديثة
مصدر أمني : حزب الله أطلق 200 صاروخا على الأراضي المحتلة خلال 24 ساعة
إيران تكشف حقيقة السماح لناقلات نفط ترفع العلم الهندي بعبور مضيق هرمز
سعرها 145 دولارًا.. ترامب يكافئ المقربين منه بأحذية كلاسيكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتز إينو يكشف حقيقة نصيحته لزيزو بالانضمام للأهلي ورحيله عن الزمالك

معتز إينو وزيزو
معتز إينو وزيزو
سارة عبد الله

كشف معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، موقفه تجاه اللاعب أحمد مصطفى زيزو وانتقاله للقلعة الحمراء.

وقال إينو في تصريحات تلفزيونية: “ زيزو لاعب كبير طبعا بس مش صاحبي ومفيش كلام بينا علشان أقوله يعمل إيه، زيزو نادي الزمالك عارف عقده هيخلص قبلها سنة ماجددوش ليه؟ وعلى فكرة كان ممكن وجهات النظر تقرب في موضوع الفلوس ولو عايز يستمر هيستمر”. 

وتابع: “زيزو كان له رغبة إنه يمشي علشان مثلا شاف اخفاقات ونواقص هنا فعايز يشوف استقرار ويشوف حياة جديدة مختلفة في الأهلي”.

وكشف معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، عن طبيعة خلافاته مع نادي الزمالك قبل انتقاله للأهلي، موضحًا أن الخلافات لم تكن مرتبطة بالانتماء، وإنما بالإجراءات الإدارية داخل النادي.

وأوضح إينو في تصريحات تليفزيونية أن الأمور وصلت إلى حد اتخاذه خطوات رسمية لحماية حقوقه، قائلًا: “عملت محضر إثبات حالة في الزمالك حتى لا يتهمني أحد بالغياب عن التدريبات، كما حدث مع زيزو.”

ضغوطات وإجراءات غير معتادة

وأشار اللاعب إلى وجود محاولات للضغط عليه بعد توقيعه للأهلي، من بينها تحديد توقيت التمرين الساعة الخامسة صباحًا، وإجباره على المشاركة في دوري أبطال إفريقيا لدقيقتين فقط بهدف منعه من اللعب مع الأهلي.

وأضاف: “كنت أذهب للنادي الساعة 5 صباحًا لأجد النادي مغلقًا ولا يوجد أمن، فقط ليتم اتهامي بالتغيب عن التدريب، لذلك قررت عمل محضر إثبات حالة لحماية حقي.”

معتز إينو زيزو الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

أكاديمية البحث العلمي

التعليم العالي: أكاديمية البحث العلمي تقود شراكة مصرية إيطالية لدعم الابتكار بالقطاع الزراعي

جولة ميدانية في زراعات القمح

فريق من البحوث الزراعية يتفقد زراعات القمح في توشكى وشرق العوينات والوادي الجديد

المستشارة أمل عمار تجتمع بنائبة رئيس اتحاد نساء عموم الصين

المستشارة أمل عمار تجتمع بنائبة رئيس اتحاد نساء عموم الصين لبحث التعاون

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد