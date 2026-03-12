معتز إينو يكشف حقيقة نصيحته لزيزو بالانضمام للأهلي ورحيله عن الزمالك

كشف معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، موقفه تجاه اللاعب أحمد مصطفى زيزو وانتقاله للقلعة الحمراء.

وقال إينو في تصريحات تلفزيونية: “ زيزو لاعب كبير طبعا بس مش صاحبي ومفيش كلام بينا علشان أقوله يعمل إيه، زيزو نادي الزمالك عارف عقده هيخلص قبلها سنة ماجددوش ليه؟ وعلى فكرة كان ممكن وجهات النظر تقرب في موضوع الفلوس ولو عايز يستمر هيستمر”.

وتابع: “زيزو كان له رغبة إنه يمشي علشان مثلا شاف اخفاقات ونواقص هنا فعايز يشوف استقرار ويشوف حياة جديدة مختلفة في الأهلي”.

وكشف معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، عن طبيعة خلافاته مع نادي الزمالك قبل انتقاله للأهلي، موضحًا أن الخلافات لم تكن مرتبطة بالانتماء، وإنما بالإجراءات الإدارية داخل النادي.

وأوضح إينو في تصريحات تليفزيونية أن الأمور وصلت إلى حد اتخاذه خطوات رسمية لحماية حقوقه، قائلًا: “عملت محضر إثبات حالة في الزمالك حتى لا يتهمني أحد بالغياب عن التدريبات، كما حدث مع زيزو.”

ضغوطات وإجراءات غير معتادة

وأشار اللاعب إلى وجود محاولات للضغط عليه بعد توقيعه للأهلي، من بينها تحديد توقيت التمرين الساعة الخامسة صباحًا، وإجباره على المشاركة في دوري أبطال إفريقيا لدقيقتين فقط بهدف منعه من اللعب مع الأهلي.

وأضاف: “كنت أذهب للنادي الساعة 5 صباحًا لأجد النادي مغلقًا ولا يوجد أمن، فقط ليتم اتهامي بالتغيب عن التدريب، لذلك قررت عمل محضر إثبات حالة لحماية حقي.”