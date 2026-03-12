مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-3-2026 والقنوات الناقلة

تشهد الملاعب حول العالم اليوم الخميس 12 مارس 2026 مجموعة من المباريات المهمة في مختلف المسابقات الأوروبية والخليجية.

تتصدر مباراة روما وبولونيا في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي قائمة أبرز المواجهات، إلى جانب لقاء أستون فيلا ولِيل الفرنسي في نفس الجولة.

مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

• بولونيا × روما – الساعة 7:45 مساءً على beIN Sports HD 2

• ليل × أستون فيلا – الساعة 7:45 مساءً على beIN Sports HD 1

• باناثينايكوس × ريال بيتيس – الساعة 7:45 مساءً على beIN Sports HD 4

• شتوتجارت × بورتو – الساعة 7:45 مساءً على beIN Sports HD 3

• سيلتا فيجو × ليون – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1

• فرينكفاروزي × سبورتينج براجا – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 6

• جينك × فرايبورج – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 5

• نوتنجهام فورست × ميتيلاند – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 2

مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

• ألكمار × سبارتا براج – الساعة 7:45 مساءً

• ليك بوزنان × شاختار دونيتسك – الساعة 7:45 مساءً

• رايكا × ستراسبورج – beIN Sports HD 8

• سامسونسبور × رايو فاليكانو – الساعة 7:45 مساءً

• كريستال بالاس × لارناكا – الساعة 10 مساءً

• فيورنتينا × راكوف – الساعة 10 مساءً

• سيليي × أيك أثينا – الساعة 10 مساءً

• سيجما أولوموك × ماينز – الساعة 10 مساءً

مباريات الدوري السعودي

• الحزم × الخلود – الساعة 9 مساءً على قناة Thmanyah

• النجمة × ضمك – الساعة 9 مساءً على قناة Thmanyah

• نيوم × التعاون – الساعة 9 مساءً على قناة Thmanyah

مباريات الدوري الإماراتي

• العين × الوصل – الساعة 7:30 مساءً

• بني ياس × الوحدة – الساعة 7:30 مساءً