القبض على المتهمين بمعاكسة الفتيات أمام مدرسة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية والإدعاء بقيامهما بمعاكسة الفتيات أثناء خروجهن من إحدى المدارس بالمنيا.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ملوى بالمنيا من (ربة منزل ، ونجلتها – مقيمتان بدائرة المركز) بتضررهما من (الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو) لقيامهما بمعاكسة الأخيرة أثناء خروجها من المدرسة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (مقيمان بدائرة المركز) ، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





