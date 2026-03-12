قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
وزير الصناعة عقب جولة بالعبور: الوزارة تدرس اعتماد آليات لتسهيل التصدير
المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات
معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج
الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. إجازة عيد الفطر 2026 بالحكومة والقطاع الخاص
ياسر قنطوش: الحكم المتداول ضد شيرين عبدالوهاب غير صحيح.. والمحكمة قضت بعدم القبول
إيتو يوجه رسالة شكر لـ الخليفي عقب إهدائه قميص.. لهذا السبب
مصادر لـ"صدى البلد": عودة النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد وتوقيعه على استمارة العضوية
جيش الاحتلال يزعم القضاء على قيادي بالحرس الثوري في لبنان

غارة إسرائيلية - أرشيفي
غارة إسرائيلية - أرشيفي
محمود نوفل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على قيادي بالحرس الثوري من وحدة الصواريخ الباليستية في حزب الله بلبنان.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على قعقعية الجسر في قضاء النبطية جنوبي لبنان لتدمير مواقع منصات إطلاق ومستودعات لوسائل قتالية تابعة لحزب الله.

كما نفذت قوات الاحتلال غارة جوية على بلدة باريش في قضاء صور جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ “عملية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل”.

من جانب آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم استهدف قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في الكويت، في تصعيد جديد ضمن المواجهة العسكرية المتصاعدة في المنطقة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى. 

وأكدت طهران أن العملية جاءت في إطار الرد على الضربات التي استهدفت مواقع إيرانية خلال الأيام الماضية.

ووفقاً لبيان الحرس الثوري، فقد تم استهداف قاعدة عريفجان العسكرية الواقعة جنوب العاصمة الكويتية، وهي واحدة من أهم القواعد التي تستخدمها القوات الأمريكية في عمليات الدعم اللوجستي والقيادة في الشرق الأوسط. 

وأوضح البيان أن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ أطلقتها وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن أن صاروخين على الأقل أصابا القاعدة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن العملية قد تكون جزءاً من موجة أوسع من الهجمات التي استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، بينها البحرين والعراق.  

ويأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة من الضربات الإيرانية التي بدأت منذ أواخر فبراير، عندما أعلنت طهران بدء عمليات عسكرية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأميركية في الشرق الأوسط. 

وتشير بيانات وتقارير رصد إلى أن إيران استخدمت خلال هذه العمليات مزيجاً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لاستهداف قواعد عسكرية ومنشآت مرتبطة بالتحالف العسكري في المنطقة.

كما شهدت الكويت خلال الفترة الأخيرة عدة حوادث مرتبطة بالتصعيد العسكري، من بينها هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت مواقع عسكرية، بعضها بالقرب من قواعد تستخدمها القوات الأمريكية. 

وقد تمكنت أنظمة الدفاع الجوي في عدة مرات من اعتراض عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات الكويتية حتى الآن تفاصيل كاملة حول حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الهجوم الأخير، بينما تواصل القوات الأمريكية تعزيز إجراءات الحماية حول قواعدها ومنشآتها العسكرية في الخليج تحسباً لأي هجمات إضافية.

ويرى مراقبون أن استهداف قاعدة أمريكية داخل الكويت يمثل تطوراً لافتاً في مسار التصعيد الإقليمي، إذ يشير إلى اتساع نطاق المواجهة ليشمل دولاً تستضيف قواعد عسكرية للقوات الأمريكية، وهو ما يثير مخاوف من اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.  

جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرس الثوري وحدة الصواريخ الباليستية حزب الله لبنان

