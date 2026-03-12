جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية

أكد جيش الاحتلال أنه أخطأ بعدم التحذير مسبقا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، إن استهداف ناقلتي نفط في المياه الإقليمية العراقية خلال الساعات الماضية يمثل تصعيدًا جديدًا في التوترات الجارية في منطقة الخليج.

وأضاف عوض، في مداخلة مع الإعلامية آية راضي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استهداف الناقلات النفطية في الخليج والبيئة الإقليمية المحيطة به يأتي ضمن ما يمكن وصفه بالتصعيد المحسوب الذي تمارسه إيران، بهدف الضغط على مختلف الأطراف وتوتير الأجواء الإقليمية، في محاولة لتسجيل نقاط سياسية وأمنية قد تسهم في فرض معادلات جديدة لوقف هذه الحرب».

وأوضح أن استهداف قطاع النفط يشير إلى نقل الصراع إلى مستوى قد يتجاوز الإطار الإقليمي ليقترب من الطابع الدولي، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة للنفط في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن أسعار النفط اقتربت من نحو 100 دولار للبرميل، ما يجعل أي تهديد لإمدادات الطاقة أزمة عالمية محتملة.

وتابع عوض أن إيران تدرك جيدًا مزاياها الاستراتيجية والجغرافية والسياسية، وتسعى إلى استثمارها في هذه المرحلة للضغط على المجتمع الدولي، ليس فقط عبر الرسائل السياسية، بل أيضًا من خلال تحركات ذات طابع أمني وعسكري يمكن توظيفها سياسيًا.