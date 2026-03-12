تحركات جديدة في أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنوك المصرية مع بداية التعاملات اليوم

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينًا أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم في البنوك المصرية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين في سوق الصرف لتحركات العملات الرئيسية، خاصة الدولار واليورو، وأيضاً الريال السعودي والدرهم الإماراتي، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية عالميًا.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار العملات في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

وسجل اليورو نحو 60.24 جنيه للشراء و60.37 جنيه للبيع.

وبلغ الجنيه الإسترليني نحو 69.75 جنيه للشراء و69.90 جنيه للبيع.

فيما سجل الفرنك السويسري نحو 66.66 جنيه للشراء و66.82 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني نحو 32.77 جنيه للشراء و32.84 جنيه للبيع.

كما سجل الريال السعودي نحو 13.83 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

وبلغ الدينار الكويتي نحو 169.56 جنيه للشراء و169.95 جنيه للبيع.

فيما سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.13 جنيه للشراء و14.16 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني نحو 7.56 جنيه للشراء و7.57 جنيه للبيع.



كما أسعار العملات في البنك الأهلي المصري كالتالي:

سجل الدولار الأمريكي نحو 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

وبلغ اليورو نحو 60.25 جنيه للشراء و60.59 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 69.81 جنيه للشراء و70.21 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار الكندي نحو 38.40 جنيه للشراء و38.55 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 66.75 جنيه للشراء و67.16 جنيه للبيع.

وبلغ 100 ين ياباني نحو 32.81 جنيه للشراء و32.99 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار الأسترالي نحو 37.16 جنيه للشراء و37.48 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 167.97 جنيه للشراء و170.82 جنيه للبيع.

فيما سجل الريال السعودي نحو 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

كما بلغ الدينار البحريني نحو 137.16 جنيه للشراء و138.84 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني نحو 134.37 جنيه للشراء و135.99 جنيه للبيع.

وبلغ الريال القطري نحو 13.26 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الأردني نحو 73.15 جنيه للشراء و73.94 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني نحو 7.59 جنيه للشراء و7.61 جنيه للبيع.

ويواصل المتعاملون في سوق الصرف متابعة تحركات العملات خلال تعاملات اليوم، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثيرها على أسعار العملات في البنوك المصرية.



