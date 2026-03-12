متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس

شهدت أسعار العملات الأجنبية انخفاضا طفيفا في مصر ، أمس الأربعاء.
يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الخميس 12 مارس 2026 ، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس 12-3-2026:
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026 لنحو:
سعر الشراء:51.92 جنيه.
سعر البيع: 52.05 جنيه.
وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:
سعر الشراء: 36.93 جنيه.
سعر البيع: 37.37 جنيه.
سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:
سعر الشراء: 38.19 جنيه.
سعر البيع: 38.37 جنيه.
أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس 12-3-2026:
ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:
سعر الشراء: 60.11 جنيه.
سعر البيع: 60.57 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:
سعر الشراء: 69.54 جنيه.
سعر البيع: 70جنيه.
سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:
سعر الشراء: 66.58 جنيها.
سعر البيع: 66.98 جنيه.
كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:
سعر الشراء: 8.4 جنيه.
سعر البيع: 8.10جنيه.
سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:
سعر الشراء: 5.68 جنيه.
سعر البيع: 5.69 جنيه.
سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:
سعر الشراء: 5.38 جنيه.
سعر البيع: 5.41 جنيه.
أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس 12-3-2026:
سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:
سعر الشراء: 7.55جنيه.
سعر البيع: 7.58جنيه.
سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:
سعر الشراء: 32.73 جنيه.
سعر البيع: 32.95 جنيه.