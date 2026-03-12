قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس

سعر العملات الأجنبية في مصر
سعر العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات الأجنبية انخفاضا طفيفا في مصر ، أمس الأربعاء.

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الخميس 12 مارس 2026 ، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الخميس 12-3-2026:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026 لنحو:

سعر الشراء:51.92 جنيه.

سعر البيع: 52.05 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:

سعر الشراء: 36.93 جنيه.

سعر البيع: 37.37 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:

سعر الشراء: 38.19 جنيه.

سعر البيع: 38.37 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الخميس 12-3-2026:

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  12-3-2026:

سعر الشراء: 60.11 جنيه.

سعر البيع: 60.57 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  12-3-2026:

سعر الشراء: 69.54 جنيه.

سعر البيع: 70جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:

سعر الشراء: 66.58 جنيها.

سعر البيع: 66.98 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  12-3-2026:

سعر الشراء: 8.4 جنيه.

سعر البيع: 8.10جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  12-3-2026:

سعر الشراء: 5.68 جنيه.

سعر البيع: 5.69 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:

سعر الشراء: 5.38 جنيه.

سعر البيع: 5.41 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس 12-3-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:

سعر الشراء: 7.55جنيه.

سعر البيع: 7.58جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-3-2026:

سعر الشراء: 32.73 جنيه.

سعر البيع: 32.95 جنيه.

