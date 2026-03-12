محسن جابر لصدي البلد: خبر وفاة هاني شاكر غير صحيح

حالة من القلق انتابت محبي الفنان الكبير هاني شاكر خلال الساعات الماضية، بعد أن نشر المنتج محسن جابر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا ينعى الفنان هاني شاكر، ليعود بعدها بدقائق ويقوم بحذفه.

صدي البلد تواصل مع المنتج محسن جابر، وقال: خبر الوفاة غير صحيح.

وكشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد إجرائه عملية في القولون.

وقالت نادية مصطفى، في تصريح خاص لموقع صدى البلد: إن هاني شاكر بخير، ومن المقرر أن يسافر اليوم إلى باريس من أجل استكمال العلاج هناك وقضاء فترة نقاهة.

وتصدر الفنان هاني شاكر تريند Google بعد انتشار شائعة عن وفاته على شبكة الإنترنت، ما خلق حالة من الغضب العارم لدى نقابة المهن الموسيقية، بسبب ما يتردد من أكاذيب، خاصة أن حالة «أمير الغناء العربي» تشهد تحسنًا ملحوظًا.

وكان الفنان هاني شاكر قد خضع لعملية جراحية دقيقة في القولون، استلزمت استئصال جزء منه إثر أزمة صحية شديدة. ويقضي الفنان حاليًا فترة نقاهة تحت الإشراف الطبي لضمان استقرار حالته الصحية، بعد نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة.





