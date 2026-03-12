قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الخميس
هل نزول الحيض قبل المغرب بدقائق يبطل الصيام ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
شديد البرودة صباحا.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس 2026
أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل
البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم
وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الثابت والداعم بقوة للسعودية
الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
توك شو

البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم

البحرين
البحرين

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية تمكن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على أربعة مواطنين بحرينيين، بالإضافة إلى تحديد هوية شخص خامس هارب خارج البلاد، وذلك بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني عبر عناصر إرهابية داخل إيران.

وأوضحت الوزارة أن المتهمين هم:
مرتضى حسين أوال (25 عامًا)
أحمد عيسى الحايكي (34 عامًا)
سارة عبدالنبي مرهون (36 عامًا)
الياس سلمان ميرزا (22 عامًا)
علي محمد حسن الشيخ (25 عامًا) هارب خارج البلاد.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم الأول قام، بتنسيق مع بقية المتهمين، بالتقاط صور وإحداثيات لمواقع حيوية ومهمة في المملكة باستخدام معدات تصوير عالية الدقة، ثم إرسالها إلى الحرس الثوري الإيراني عبر برامج اتصال مشفرة.


وأكدت الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القانون.

البحرين إيراني وقود إيران

