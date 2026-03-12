عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية تمكن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على أربعة مواطنين بحرينيين، بالإضافة إلى تحديد هوية شخص خامس هارب خارج البلاد، وذلك بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني عبر عناصر إرهابية داخل إيران.

وأوضحت الوزارة أن المتهمين هم:

مرتضى حسين أوال (25 عامًا)

أحمد عيسى الحايكي (34 عامًا)

سارة عبدالنبي مرهون (36 عامًا)

الياس سلمان ميرزا (22 عامًا)

علي محمد حسن الشيخ (25 عامًا) هارب خارج البلاد.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم الأول قام، بتنسيق مع بقية المتهمين، بالتقاط صور وإحداثيات لمواقع حيوية ومهمة في المملكة باستخدام معدات تصوير عالية الدقة، ثم إرسالها إلى الحرس الثوري الإيراني عبر برامج اتصال مشفرة.



وأكدت الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القانون.