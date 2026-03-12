قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
تايلاند تستدعي سفير إيران في بانكوك بعد استهداف سفينة لها قرب مضيق هرمز
تصاعد الدخان بمحيط مطار البحرين
4 خطوات لتحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد
محسن جابر لصدي البلد: خبر وفاة هاني شاكر غير صحيح
لبنان .. إستشهاد 8 وإصابة 31 آخرين في الغارة الإسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء
خلال زيارته لمصنع.. زعيم كوريا الشمالية وابنته يجرّبان مسدسات حديثة
مصدر أمني : حزب الله أطلق 200 صاروخا على الأراضي المحتلة خلال 24 ساعة
إيران تكشف حقيقة السماح لناقلات نفط ترفع العلم الهندي بعبور مضيق هرمز
سعرها 145 دولارًا.. ترامب يكافئ المقربين منه بأحذية كلاسيكية
توك شو

تصاعد الدخان بمحيط مطار البحرين

البحرين
البحرين
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن رويترز، يفيد تصاعد الدخان بمحيط مطار البحرين.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية تمكن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على أربعة مواطنين بحرينيين، بالإضافة إلى تحديد هوية شخص خامس هارب خارج البلاد، وذلك بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني عبر عناصر إرهابية داخل إيران.

وأوضحت الوزارة أن المتهمين هم:
مرتضى حسين أوال (25 عامًا)
أحمد عيسى الحايكي (34 عامًا)
سارة عبدالنبي مرهون (36 عامًا)
الياس سلمان ميرزا (22 عامًا)
علي محمد حسن الشيخ (25 عامًا) هارب خارج البلاد.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم الأول قام، بتنسيق مع بقية المتهمين، بالتقاط صور وإحداثيات لمواقع حيوية ومهمة في المملكة باستخدام معدات تصوير عالية الدقة، ثم إرسالها إلى الحرس الثوري الإيراني عبر برامج اتصال مشفرة.


وأكدت الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القانون.

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

ماكرون

ماكرون: حزب الله جر لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل وخطأ فادح يجب تصحيحه

أرشيفية

إيران تحدد 3 شروط للقبول بوقف الحرب

أرشيفية

السعودية.. تدمير مسيرة في المنطقة الشرقية و3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

