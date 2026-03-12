وزارة النفط العراقية تدعو إلى حماية الممرات البحرية بعيدا عن الصراعات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة النفط العراقية، قالت قلقون من استهداف ناقلات النفط في منطقة الخليج.



وأضافت" ندعو إلى حماية الممرات البحرية، وأن أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة يجب أن يبقى بمنأى عن الصراعات.

وفي وقت سابق أكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أن هناك وفرة من النفط في السوق، والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضاف «بيرول»، أنه على أوروبا تطوير قطاعات الطاقة النظيفة وتقوية قطاع الطاقة التقليدية، مؤكدا أن الأزمة في الشرق الأوسط أدت لتساؤلات حول ما إذا كان ينبغي العودة للغاز الروسي.



