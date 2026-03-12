قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: لا مبرر للاعتداءات على الدول العربية
وزير الصحة: السير مجدي يعقوب يجسد نموذج “الطبيب الإنسان” الأصيل
بسبب صواريخ إيران.. صفارات الإنذار تدوي في القدس ووسط إسرائيل
وكالة الأنباء الفرنسية: دوي انفجارات في وسط دبي
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
توك شو

وزارة النفط العراقية تدعو إلى حماية الممرات البحرية بعيدا عن الصراعات

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة النفط العراقية، قالت قلقون من استهداف ناقلات النفط في منطقة الخليج.


وأضافت" ندعو إلى حماية الممرات البحرية، وأن أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة يجب أن يبقى بمنأى عن الصراعات.

وفي وقت سابق أكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أن هناك وفرة من النفط في السوق، والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضاف «بيرول»، أنه على أوروبا تطوير قطاعات الطاقة النظيفة وتقوية قطاع الطاقة التقليدية، مؤكدا أن الأزمة في الشرق الأوسط أدت لتساؤلات حول ما إذا كان ينبغي العودة للغاز الروسي.


 

