تحذيرات من شرب القهوة على الريق في رمضان : تؤذي المعدة |فيديو

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد تقديم المذيعة روان أبو العينين مخاطر تناول القهوة على معدة فارغة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يحرص بعض الأشخاص على بدء وجبة الإفطار بفنجان قهوة قبل تناول الطعام.

وحذر خبراء الصحة من هذه العادة، مؤكدين أنها قد تسبب الارتجاع الحمضي أو حرقة المعدة، وهي مشكلة هضمية تحدث عندما يعود حمض المعدة إلى المريء.

كيف تسبب القهوة حرقة المعدة؟

وأوضح الخبراء أن القهوة قد تؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي بعدة طرق، من أبرزها:

الحموضة: تحتوي القهوة على أحماض طبيعية قد تهيج بطانة المعدة والمريء.

الكافيين: يعمل الكافيين على إرخاء العضلة العاصرة بين المريء والمعدة، مما يسهل ارتداد الأحماض إلى المريء.

زيادة إفراز حمض المعدة: تساهم القهوة في زيادة إنتاج الحمض داخل المعدة، وهو ما يزيد احتمالية الإصابة بالارتجاع الحمضي.

الكمية ودرجة الحرارة: تناول القهوة بكميات كبيرة أو بدرجة حرارة مرتفعة قد يزيد من تهيج المعدة وأعراض الحموضة.

الفئات الأكثر عرضة لحرقة المعدة

المصابون بمرض الارتجاع المعدي المريئي.

الأشخاص الذين يشربون عدة أكواب من القهوة يوميًا.

من يتناولون القهوة على معدة فارغة.

من يتناولون القهوة مع الأطعمة الدهنية أو الحارة.

الأشخاص الذين لديهم حساسية من الكافيين.

وأوضح الخبراء أن ظهور أعراض مثل الشعور بحرقة في الصدر، أو طعم حامض في الفم، أو الانتفاخ، أو تهيج الحلق قد يكون مرتبطًا بتناول القهوة.

نصائح لتجنب حرقة المعدة عند شرب القهوة

تجنب شرب القهوة على معدة فارغة ويفضل تناول القليل من الطعام أولًا.

الاعتدال في الكمية بحيث لا يتجاوز الاستهلاك نحو ثلاثة أكواب يوميًا.

اختيار الحليب المناسب مثل الحليب قليل الدسم أو بدائل الألبان كحليب اللوز أو الصويا.

تجربة القهوة منزوعة الكافيين لتقليل إفراز حمض المعدة.

استخدام مرشحات ورقية عند تحضير القهوة لتقليل الزيوت والمركبات المسببة للحموضة.