دبي.. سقوط مسيرة على واجهة أحد المباني في طريق الشيخ زايد

أعلن المكتب الإعلامي في دبي أنه تم التعامل مع حادث سقوط مسيرة على واجهة أحد المباني في طريق الشيخ زايد من دون إصابات.

ولاحقا ، أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة سيطرة فرق الدفاع المدني على حريق محدود اندلع في مبنى سكني في دبي؛ عقب سقوط طائرة مسيرة عليه.



وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الجهات المختصة تعاملت مع حادث سقوط المسيّرة على مبنى في منطقة دبي كريك هاربور، مشيراً إلى أن الفرق المعنية باشرت عمليات إخلاء السكان لضمان سلامتهم.

وأوضح المكتب لاحقاً أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة أن الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضت، أمس الأربعاء، عدداً من الصواريخ والطائرات المسيّرة القادمة من إيران.

وقالت الوزارة، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع 6 صواريخ باليستية، و7 صواريخ جوالة، و39 طائرة مسيّرة.

وأضافت أنه منذ بدء ما وصفته بـ"الاعتداء الإيراني"، تم اعتراض 268 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً و1514 طائرة مسيّرة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط 6 قتلى من جنسيات مختلفة، إلى جانب 131 مصاباً بإصابات متفاوتة، مؤكدة أن القوات المسلحة في حالة جاهزية تامة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها.