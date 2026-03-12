دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح

دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. تحل اليوم الخميس ليلة وترية مباركة في العشر الاواخر من رمضان وهي ليلة 23 رمضان ، ولما لا فقد تكون هي ليلة القدر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أنها متنقلة بين الليالي الوترية ،

والليالي الوترية ليست مجرد أوقات عابرة، بل هي فرص ربانية سانحة للمنقطعين للعبادة والمستغفرين بالأسحار، ففيها تفتح أبواب السماء، وتتنزل الرحمات، وتُقضى الحاجات، ويُعتق الرقاب من النار.

إن فضل الليالي الوترية يستمد عظمته من احتمالية موافقتها لليلة القدر، تلك الليلة التي جعلها الله خيراً من ألف شهر، وجعل قيامها إيماناً واحتساباً غفراناً لما تقدم من ذنب العبد، فهي ليلة التقدير والقضاء التي تُفصل فيها الأرزاق والآجال لعام كامل.

فضل ليلة القدر وعلاماتها المأثورة

تعد ليلة القدر تاج الليالي والقدر العظيم الذي شرف الله به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماها الله بهذا الاسم لعظيم قدرها وشرفها، أو لأنها الليلة التي يُقدر فيها ما يكون في العام المقبل من أحداث.

ومن أبرز فضائلها أنها الليلة التي بدأ فيها نزول القرآن الكريم هداية للعالمين، كما أنها ليلة تمتاز بالأمن والسلام والسكينة، حيث تزدحم الأرض بالملائكة وجبريل عليه السلام، فلا يزال المسلم في أمان حتى مطلع الفجر.

وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم علامات يستدل بها المسلم على إدراك هذه الليلة، ومنها ما يظهر أثناء الليلة ومنها ما يظهر صبيحتها:

اعتدال الطقس: فتكون الليلة طلقة لا حارة ولا باردة، يشعر فيها المؤمن بسكينة وطمأنينة تسري في جسده.

قوة الإضاءة: حيث تمتاز هذه الليلة بنور وجلاء يملأ الأفق لا يشبه غيرها من الليالي.

هدوء الرياح وسكون الكون: فلا تضرب فيها عواصف ولا تُرجم فيها النجوم.

علامة الصباح: وهي العلامة الأثبت، حيث تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء مستديرة كأنها طست، ليس لها شعاع قوي يؤذي العين، وذلك بسبب كثافة الملائكة الصاعدة إلى السماء والتي تحجب ضوء الشمس المباشر.

موعد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026

- ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء 20 رمضان/ 10 مارس، وتنتهي فجر يوم الأربعاء 21 رمضان / 11 مارس.

- ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الخميس 22 رمضان / 12 مارس، وتنتهي فجر يوم الجمعة 23 رمضان / 13 مارس.

ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 24 رمضان / 14 مارس، وتنتهي فجر يوم الأحد 25 رمضان / 15 مارس.

-ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الإثنين 26 رمضان/ 16 مارس، وتنتهي فجر يوم الثلاثاء 27 رمضان / 17 مارس.

- ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 28 رمضان / 18 مارس، وتنتهي فجر يوم الخميس 29 رمضان / 19 مارس.

أدعية الليالي الوترية من العشر الأواخر

يستحب للمسلم في هذه الليالي المباركة أن يطرق باب الكريم بأدعية جامعة شاملة، يجمع فيها بين خيري الدنيا والآخرة، ومنها:

الدعاء النبوي المأثور

وهو سيد الأدعية في هذه الليالي، ما علمته السيدة عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"، ويكررها العبد تضرعاً وإلحاحاً.

أدعية الليالي الوترية للمغفرة والعتق

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك في هذه الليلة الوترية أن تكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين.

اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من خلقك، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة.

أدعية الليالي الوترية للرزق والبركة وصلاح الحال

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهم ارزقنا رزقاً حلالاً طيباً مباركاً فيه، واقضِ عنا الدين، واغننا من الفقر، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.

أدعية الليالي الوترية للأهل

اللهم احفظ مصر وأهلها، واجعلها في أمانك وضمانك وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وانشر الأمن والسلام والطمأنينة في ربوع المعمورة.

اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقضِ حوائج السائلين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين بفضلك يا رب العالمين.