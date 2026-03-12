بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور

توافدت بعثة النادي الأهلي علي مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى تونس لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره الترجي التونسي مساء الأحد المقبل على ملعب رادس.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة الترجى التونسى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة يوم الأحد المقبل في تونس في تمام الساعه الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة الأهلى لمواجهة الترجى التونسى كالتالي : محمد الشناوي، أشرف بن شرقي، مصطفى شوبير، يوسف بلعمري، سيحا، هادي رياض، حمزة علاء، إمام عاشور، أحمد رمضان بيكهام، أليو ديانج، محمد على بن رمضان، أحمد عيد، ياسر إبراهيم، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمرو الجزار، كامويش، مروان عثمان، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، محمد شكري، محمد هاني، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات.