محافظ أسوان: لا تهاون مع أى مُخالفة بشأن تطبيق التعريفة الجديدة

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع إدارات المواقف والمرور للمتابعة الميدانية داخل مواقف سيارات السرفيس الداخلية والخارجية ، وكذلك محطات الوقود للتأكد من إنتظام العمل وعدم وجود أى تجاوزات فى تطبيق التعريفة الجديدة.

وجاء ذلك عقب إقرار التعريفة الجديدة لخطوط السير فور زيادة أسعار الوقود وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية .

وأكد المحافظ على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وسائقى سيارات السرفيس لتوضيح أن التعريفة المعلنة تحقق التوازن العادل بين مصلحة الركاب والسائقين دون الإضرار بأى طرف بما يسهم فى الحفاظ على الإستقرار فى منظومة النقل الجماعى وتحقيق المصلحة العامة.

ووجه محافظ أسوان بسرعة إستكمال تركيب البنارات والملصقات الإرشادية (الإستيكرات) على سيارات السرفيس ، وداخل جميع المواقف ، والتى تتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، وذلك لضمان وضوح التعريفة أمام المواطنين ومنع أى محاولات لفرض زيادات غير قانونية من قبل بعض السائقين.

التعريفة الجديدة

وفى السياق نفسه شدد المهندس عمرو لاشين على تكثيف جهود لجان متابعة السرفيس من خلال الإستفسار من المواطنين أثناء إستقلالهم السيارات عن التعريفة التى تم تحصيلها منهم للتأكد من الإلتزام الكامل بالتسعيرة المقررة.

كما أكد المحافظ على إتخاذ إجراءات رادعة وفورية حيال أى مخالفة، تصل إلى حد سحب الرخص من خلال إدارة المرور وعرضها على النيابة المختصة لأى سيارة يثبت عدم إلتزام سائقها بالتعريفة الرسمية حيث أنه لن يتم التهاون مع أى محاولات للإستغلال أو التلاعب بالمواطنين .

وناشد محافظ أسوان المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى تجاوزات من قبل السائقين لضمان التدخل الفورى من الجهات المختصة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يحافظ على حقوقهم ويضمن الإلتزام الكامل بالتعريفة الجديدة .