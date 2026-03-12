قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروع تطوير مداخل ومخارج معبد فيله

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ميدانياً الجهود التى تم بذلها خلال الفترة الماضية لتنفيذ مشروع تطوير المداخل والمخارج المؤدية إلى معبد فيله والمرسى السياحى الخاص به ، والذى يأتى فى خطوة نوعية تستهدف الإرتقاء بالمشهد الحضارى لأحد أهم المزارات السياحية فى مصر والعالم .

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير المقاصد السياحية ورفع كفاءة المواقع الأثرية ، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع السياحى .

وأكد المحافظ على أن المشروع الذى تقوم بتنفيذه مديرية الإسكان ، وسيتم نهوه خلال أسبوع من موازنة المحافظة ، وبطول يمتد إلى 6 كيلومترات يعكس رؤية متكاملة لتحسين تجربة الزائرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم للموقع السياحى .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ رافقه خلالها اللواء أحمد سامي مدير مديرية الإسكان، ومحمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، حيث أوضح المهندس عمرو لاشين على أنه يتم الإلتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ الحضارى بما يتواكب مع القيمة التاريخية الفريدة لمعبد فيله .

جهود متنوعة

وأشار عمرو لاشين إلي أنه تم إعطاء توجيهات للإهتمام بالأشجار والشجيرات على مسار السيارات والأتوبيسات ، مع تنفيذ أعمال تهذيب ورفع كفاءة المسطحات الخضراء ، وتحديث منظومة الإنارة بالكامل ، وتركيب البلدورات، وأعمال الدهانات والتجميل بما يسهم فى تحويل مداخل ومخارج الوصول إلى مرسى المعبد إلى بانوراما حضارية متكاملة تليق بعراقة معابد فيله ومكانتها التاريخية.

وأضاف المحافظ أنه جارى أيضاً تنفيذ أسوار مزودة ببوابات جمالية على جانبى الممشى المخصص للمرسى السياحي للحفاظ على سلامة المترددين عليه ، على أن يتم تصميمها وفقاً للهوية البصرية لمحافظة أسوان بما يعكس الطابع الجمالى والتراثى للمحافظة، مع تنظيم عرض المقتنيات الأثرية بصورة حضارية ومنظمة تضمن الحفاظ عليها وإبراز قيمتها أمام الزائرين.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية بالمحافظة، وسيسهم فى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، بما يعزز من مكانة أسوان كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية ، مقدماً شكره لكافة الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع الحيوى الذى يدعم جهود الدولة فى تعظيم العائد من قطاع السياحة بإعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

