الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بعد سقوطها في مطابق صرف بأسوان.. دعم طبي كامل للطفلة رودينا وتدخل عاجل من المحافظ | القصة الكاملة

الطفلة رودينا
الطفلة رودينا
محمد عبد الفتاح

العمل على جبر الخواطر وتقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الإنسانية، هذا ما يشهده شهر رمضان المعظم.

وهنا نستعرض قصة الطفلة رودينا سيد حسن (9 سنوات)، بالصف الثالث الابتدائي، والتي تعرضت للسقوط داخل أحد مطابق الصرف الصحي بمنطقة الشادر القديم في مدينة أسوان، وتم انتشالها بشكل فوري.

وأكدت أسرة الطفلة رودينا أنها تعرضت للإصابة إثر سقوطها داخل المطبق، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، حيث تبين إصابتها بكسر في الفخذ والركبة والفك العلوي، فيما أكد الأطباء أن حالتها الصحية مستقرة، وتم خروجها من المستشفى، وتخضع حاليًا للرعاية اللازمة بالمنزل.

القصة الكاملة

وأشارت الأسرة إلى أنه في الوقت نفسه تلقوا تواصلًا من أجهزة المحافظة، حيث قامت الدكتورة ولاء سعد عرفة، مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، بزيارة الطفلة رودينا في منزلها.

ونقلت الدكتورة ولاء توجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة لرودينا، وتوفير جميع احتياجات الطفلة من الأدوية والعلاج اللازم، وتسخير مختلف الإمكانات الطبية لرعايتها حتى تماثلها للشفاء التام.

كما أكدت الدكتورة ولاء سعد عرفة دعم محافظ أسوان الكامل للطفلة رودينا ولأسرتها، مع التأكيد على تلبية أي مطالب أو احتياجات لها بشكل فوري.

وفي السياق ذاته، أصدر المهندس عمرو لاشين توجيهاته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تنفيذ أعمال تغطية المطبق الذي وقع به الحادث، مع توفير كافة وسائل الأمان والحماية اللازمة، إلى جانب مراجعة شاملة لجميع المطابق في المنطقة والعمل على تغطيتها وتأمينها، حفاظًا على سلامة المواطنين من أي أضرار، وهو ما تم تنفيذه بالفعل على الفور.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

