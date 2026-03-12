استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بسرعة فحص شكوى أهالي قرية الحاج سلام بمركز فرشوط، والمتعلقة بتضرر مساحات من الأراضي الزراعية نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للاستجابة الفورية لاستغاثات المواطنين والحفاظ على الإصحاح البيئي والرقعة الزراعية.

وفي ذات السياق، تابعت الإدارة العامة لشئون البيئة بقنا، برئاسة الكيميائية أماني صلاح، تفاصيل الشكوى المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم التنسيق مع المهندس عربي محمد، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرشوط، والانتقال الفوري لموقع البلاغ ومعاينته على الطبيعة ومقابلة الأهالي المتضررين لبحث أبعاد المشكلة ووضع الحلول الجذرية لها.

وأوضحت صلاح، بأن المعاينة الميدانية كشفت أن سبب المشكلة يرجع إلى تسرب مياه الصرف الصحي، المعالجة من الأحواض الواقعة داخل الغابة الشجرية بالمنطقة، والمستأجرة لأحد المستثمرين.

وأضافت مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بقنا، بأن ذلك أدى إلى انهيار جزئي في الحاجز الترابي الفاصل بين تلك الأحواض والأراضي الزراعية المجاورة، إلى نفاذ المياه إلى المحاصيل، وعلى الفور تم إصلاح الجزء المنهار وتأمين الحاجز بالتنسيق بين شركة المياه والمستثمر المسؤول، مع التأكيد على جفاف المياه التي تجمعت سابقاً نتيجة الطبيعة الصحراوية للتربة.

وأكدت صلاح، استمرار المتابعة الدقيقة لكافة شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية تامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، بضرورة الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين كأولوية قصوى للجهاز التنفيذي بالمحافظة.



