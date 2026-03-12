الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بتألق نادي الزمالك خلال الموسم الحالي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "الزمالك ينهي الدور الأول من ٢٠ أسبوع متصدرا للدوري العام علي حساب اغلي سكواد في مصر وافريقيا بيراميدز والأهلي وده لم يكن اكثر المتابعين والمتفائلين يتوقعه".

وخسر فريق الزمالك أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وإنبي في جدول ترتيب الدوري المصري

بتلك النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الأهلي الثالث، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 30 نقطة في المركز السابع ليضمن التواجد في مجموعة التتويج بالدوري المصري.