عرفتوا الفرق.. خالد الغندور يثير الجدل بعد هزيمة الزمالك أمام إنبي

خسر فريق الزمالك أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "عرفتوا الفرق بين ناشئين انبي وبين بقية الفرق وعرفتم كل فريق بيصرف كام وعنده كام اجنبي والتأثير عامل ازاي عرفتم كام فريق بيرمي ملايين الدولارات في الأرض وعرفتم ان فيه لاعبين منفوخين علي الفاضي وعقودهم مش مفهومة وعرفتم مين اللي بيفوت ودور اللجان في الضغط".

ترتيب الزمالك وإنبي في جدول ترتيب الدوري المصري

بتلك النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الأهلي الثالث، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 30 نقطة في المركز السابع ليضمن التواجد في مجموعة التتويج بالدوري المصري.