الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة الظفرة بالإمارات

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة الظفرة بالإمارات وقواعد أمريكية في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم ، قال الدكتور عائد الهلالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن إيران نجحت بشكل كبير في المراهنة على عامل الوقت في المواجهات الجارية بالمنطقة، موضحاً أنها استفادت من التجارب السابقة، ومن بينها حرب يونيو 25 وحرب الـ 12 يوم، الأمر الذي مكنها من تنفيذ عمليات استراتيجية نوعية في مسار الصراع الحالي.



وأضاف تصريحات إعلامية له أنّ هذه العمليات الاستراتيجية اعتمدت على استخدام أسلحة متطورة بصورة نوعية، مشيراً إلى أن إيران تمكنت من تحقيق إصابات كبيرة لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إصابات دقيقة في القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وهو ما أدى إلى إخراج عدد من منظومات الدفاع الجوي والرادارات عن الخدمة.

وتابع، أن هذه الضربات طالت أيضاً عدداً من القواعد المتواجدة في المنطقة، وهو ما قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة تقييم الموقف، خاصة في ظل إدراكهما أن إطالة أمد المواجهة قد يخلق ضغوطاً داخلية متزايدة.

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يشكل ضغطاً كبيراً من جانب الشعب الأمريكي على الحكومة الأمريكية، لاسيما أن الإدارة الأمريكية كانت قد وعدت بحدوث متغيرات كبيرة في ملف إنهاء الحروب، وبأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي حرب مستقبلية، إلى جانب تعهدات بخفض أسعار الطاقة، مؤكداً أن التطورات الحالية تشير إلى أن الأمور قد تغيرت بشكل كبير.