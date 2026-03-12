قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان
بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة الظفرة بالإمارات

قصف صاروخي
قصف صاروخي
محمود نوفل

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة الظفرة بالإمارات وقواعد أمريكية في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم ، قال الدكتور عائد الهلالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن إيران نجحت بشكل كبير في المراهنة على عامل الوقت في المواجهات الجارية بالمنطقة، موضحاً أنها استفادت من التجارب السابقة، ومن بينها حرب يونيو 25 وحرب الـ 12 يوم، الأمر الذي مكنها من تنفيذ عمليات استراتيجية نوعية في مسار الصراع الحالي.


وأضاف تصريحات إعلامية له أنّ هذه العمليات الاستراتيجية اعتمدت على استخدام أسلحة متطورة بصورة نوعية، مشيراً إلى أن إيران تمكنت من تحقيق إصابات كبيرة لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إصابات دقيقة في القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وهو ما أدى إلى إخراج عدد من منظومات الدفاع الجوي والرادارات عن الخدمة.

وتابع، أن هذه الضربات طالت أيضاً عدداً من القواعد المتواجدة في المنطقة، وهو ما قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة تقييم الموقف، خاصة في ظل إدراكهما أن إطالة أمد المواجهة قد يخلق ضغوطاً داخلية متزايدة.

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يشكل ضغطاً كبيراً من جانب الشعب الأمريكي على الحكومة الأمريكية، لاسيما أن الإدارة الأمريكية كانت قد وعدت بحدوث متغيرات كبيرة في ملف إنهاء الحروب، وبأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي حرب مستقبلية، إلى جانب تعهدات بخفض أسعار الطاقة، مؤكداً أن التطورات الحالية تشير إلى أن الأمور قد تغيرت بشكل كبير.

الحرس الثوري الإيراني البحرية الأمريكية قاعدة الظفرة بالإمارات قواعد أمريكية في العراق إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

جانب من صلة التراويح في الجامع الازهر بحضور قيادات المشيخة

80 مقرأة و150 ألف وجبة إفطار للوافدين.. الجامع الأزهر يستعرض حصاد عشرين يوما من رمضان

كيفية صلاة التهجد

كيفية صلاة التهجد وبماذا تتميز عن قيام الليل؟ الأزهر يوضح

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله | بالأسماء

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد