الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 41 من الصواريخ ضد الأراضي المحتلة ومواقع أمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة 41 من عملية الوعد الصادق حيث استهدفت الأراضي المحتلة ومواقع أمريكية بالمنطقة.

وأشار الحرس الثوري الإيراني في بيان له إلى أنه تم أطلاق أكثر من 10 صواريخ باليستية برؤوس حربية تزن أكثر من طن وصواريخ فتاح فرط صوتية.



كما تم إطلاق 10 صواريخ ثقيلة من طراز خرمشهر وقدر وخيبر شكن وفتاح الفرط الصوتي ضمن الموجة 41 بحسب بيان الحرس الثوري .

وفي سياق متصل ، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، صورًا التقطتها أقمار اصطناعية تُظهر تعرض موقع عسكري في مجمع بارشين الإيراني لهجوم جوي.

ووفقًا لما نشره معهد العلوم والأمن الدولي، فقد استُهدف الموقع العسكري المشتبه به المعروف باسم تالكان-2 بثلاث قنابل خارقة للتحصينات، بحسب تقرير القناة الـ12 الإسرائيلية.

ويُعتقد أن الموقع مرتبط بأنشطة البرنامج النووي الإيراني، وقد سبق أن تعرّض لهجوم إسرائيلي سابق في عام 2024. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة، التي نشرت قبل نحو شهر، إنشاء إيران لتحصينات جديدة في المجمع، في محاولة لتعزيز الموقع ضد أي ضربات محتملة.

يُعد مجمع بارشين أحد المواقع العسكرية الحساسة في إيران، ويرتبط بأنشطة بحثية وتقنية قد تتعلق بتطوير الأسلحة النووية، ما يجعله هدفًا محوريًا في الاستراتيجية الإسرائيلية لمنع إيران من التقدم في برامجها النووية.