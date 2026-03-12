غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الطيران الحربي التابع لإسرائيل شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح سنجاب خلال مداخلة مع الإعلامية آية راضي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارات تزامنت مع هجمات نفذتها طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في منطقة الرملة البيضاء داخل مدينة بيروت، وهي منطقة تقع خارج نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت، في تطور نوعي جديد لطبيعة الاستهدافات التي تطال العاصمة اللبنانية.

وأضاف أن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 21 آخرين، مشيرًا إلى أن القصف وقع في منطقة تضم تجمعات للنازحين، ما أسهم في ارتفاع عدد الضحايا.

وأشار مراسل القناة إلى أن هذه التطورات تزامنت أيضًا مع سلسلة غارات جوية مكثفة على مناطق في جنوب لبنان، حيث تعرضت بلدات عدة لأكثر من 40 غارة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.