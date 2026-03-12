توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، وبجهود مكثفة وزعت جمعية الأورمان عدد (1000) بطانية بقرى القنايات وطهر حميدة وحوض الطرفه وبني شبل والنخاس والنكاريه ومساكن اباظه و الزهور بمركز الزقازيق، وقرية الحلمية بمركز أبو حماد، وقرية ابو متنا بمركز ديرب نجم، وقرى السلمون ونظرى وههيا البلد بمركز ههيا، وذلك تحت رعاية المهندس حازم الاشمونى، محافظ الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن محافظة الشرقية تضرب دائماً أروع الأمثلة في التكافل الاجتماعي، فتوزيع البطاطين في شهر رمضان هذا العام يأتي كجزء من مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، حيث تم اختيار الأسر بعناية فائقة عبر قواعد بيانات التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدفء لمستحقيه في أبعد قرى المحافظة.

وأشاد بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والإستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا حيث تضمن توفير بطاطين الشتاء فى شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الجمعية لا تقدم مجرد غطاء، بل تقدم رسالة طمأنة لأهالينا في قرى الشرقية بأننا معهم دائماً، بالإضافة الى إختيار أجود أنواع الألحفة والبطاطين لضمان الدفء والكرامة الإنسانية.

واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.