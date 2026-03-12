لقطة مسيئة.. "خناقة" بين بيزيرا وأقطاي في مباراة الزمالك وانبي

شهدت مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره فريق انبي التي أقيمت مساء أمس الأربعاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز لقطة مسيئة.

ودخل البرازيلي خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك في إشتباك مع لاعب نادي انبي أقطاى عبدالله خلال مباراة الفريقين بالدوري الممتاز.

وتدخل العقلاء من الفريقين وفي مقدمتهم التونسي سيف الدين الجزيري لفض الإشتباك بين بيزيرا وأقطاي داخل ملعب مباراة الزمالك وانبي.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق انبي بهدف دون رد أحرزه أحمد العجوز من ركلة جزاء فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوقف رصيد الزمالك عند 43 نقطة ورغم ذلك يظل في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن نظيره فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني وغريمه التقليدي النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

وفقد الفريق الأبيض 3 نقاط مهمة للغاية وخيب آمال جماهيره قبل المرحلة النهائية في الدوري الممتاز.