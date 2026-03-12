إنقاذ عين طفل في تدخل جراحي عاجل بمستشفى رمد المنصورة بعد إصابة خطيرة بمقلة العين

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح الفريق الطبي بـمستشفى رمد المنصورة في إنقاذ عين طفل يبلغ من العمر 11 عامًا من محافظة دمياط، بعد تعرضه لإصابة خطيرة بالعين نتج عنها جرح نافذ بمقلة العين.

وأوضح وكيل الوزارة أن الطفل وصل إلى المستشفى في حالة طارئة نتيجة انفجار بمقلة العين، حيث تم التعامل مع الحالة بشكل فوري من خلال التدخل الجراحي العاجل لإصلاح الجرح والحفاظ على سلامة العين.

وأكد الجزار أن الفريق الطبي نجح في إجراء عملية إصلاح الجرح بنجاح، مع استقرار الحالة وخضوع الطفل للمتابعة الطبية الدقيقة، مشيدًا بسرعة الاستجابة وكفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مستشفى رمد المنصورة يعد من المستشفيات المتخصصة المتميزة في جراحات العيون، حيث يضم كوادر طبية مدربة وتجهيزات طبية حديثة تمكنه من التعامل مع مختلف الإصابات والحالات الدقيقة على مدار الساعة.

وقد أُجري التدخل الجراحي بواسطة فريق طبي ضم الدكتور أحمد النجدي استشاري الشبكية، والدكتور أحمد نور أخصائي التخدير، بإشراف الدكتور أحمد مسعد المدير المناوب، وبمشاركة طاقم التمريض أحمد حمدي ومحمد علي.

وأكد الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى رمد المنصورة أن المستشفى يحرص على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن التعامل الفوري مع الحالة والتنسيق الكامل بين أعضاء الفريق الطبي ساهم في نجاح التدخل الجراحي والحفاظ على سلامة عين الطفل.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجهود الفريق الطبي وأطقم التمريض بمستشفى رمد المنصورة، مؤكدًا استمرار دعم المديرية لكافة المستشفيات وتوفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.