بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان
بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
القوات الإسرائيلية تتوغل نحو 2 كلم في عدد من بلدات جنوب لبنان
إنقاذ عين طفل في تدخل جراحي عاجل بمستشفى رمد المنصورة بعد إصابة خطيرة بمقلة العين

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية
همت الحسينى

أعلن  الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح الفريق الطبي بـمستشفى رمد المنصورة في إنقاذ عين طفل يبلغ من العمر 11 عامًا من محافظة دمياط، بعد تعرضه لإصابة خطيرة بالعين نتج عنها جرح نافذ بمقلة العين.

وأوضح وكيل الوزارة أن الطفل وصل إلى المستشفى في حالة طارئة نتيجة انفجار بمقلة العين، حيث تم التعامل مع الحالة بشكل فوري من خلال التدخل الجراحي العاجل لإصلاح الجرح والحفاظ على سلامة العين.

وأكد  الجزار أن الفريق الطبي نجح في إجراء عملية إصلاح الجرح بنجاح، مع استقرار الحالة وخضوع الطفل للمتابعة الطبية الدقيقة، مشيدًا بسرعة الاستجابة وكفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مستشفى رمد المنصورة يعد من المستشفيات المتخصصة المتميزة في جراحات العيون، حيث يضم كوادر طبية مدربة وتجهيزات طبية حديثة تمكنه من التعامل مع مختلف الإصابات والحالات الدقيقة على مدار الساعة.

وقد أُجري التدخل الجراحي بواسطة فريق طبي ضم الدكتور أحمد النجدي استشاري الشبكية، والدكتور أحمد نور أخصائي التخدير، بإشراف الدكتور أحمد مسعد المدير المناوب، وبمشاركة طاقم التمريض أحمد حمدي ومحمد علي.

وأكد الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى رمد المنصورة أن المستشفى يحرص على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن التعامل الفوري مع الحالة والتنسيق الكامل بين أعضاء الفريق الطبي ساهم في نجاح التدخل الجراحي والحفاظ على سلامة عين الطفل.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجهود الفريق الطبي وأطقم التمريض بمستشفى رمد المنصورة، مؤكدًا استمرار دعم المديرية لكافة المستشفيات وتوفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

الدقهليه صحة الرمد وكيل

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية

رجال أعمال الإسكندرية: 700 ألف شاب استفادوا من مشروع المنشآت الصغيرة

حفل السحور السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تكشف عن استراتيجية نمو القطاع ودعم الشركات

جانب من اللقاء

القابضة للمياه تبحث مع محافظ مطروح الاستعداد لموسم الصيف

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

