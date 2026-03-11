الدقهلية: ضبط 560 اسطوانة بوتاجاز بمستودع مخالف وتحرير 33 محضرًا ضد المخالفين

شنت مديرية التموين بالدقهلية عدة حملات بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التفتيشية الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحطات ومستودعات البوتاجاز والتجار التموينيين للوقوف على الطبيعة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لأي محاولة للتلاعب بالدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه.

وأسفرت الحملات عن تحرير 33 محضرًا تموينيًا متنوعًا، حيث تم تحرير 20 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار شملت محطات وأنشطة بترولية وموزعي بوتاجاز ومستودعات غاز، كما تم تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من التسعيرة الرسمية، و3 محاضر لاستخدام اسطوانات الغاز في غير الغرض المخصص لها، إلى جانب ضبط تصرف في عدد 560 اسطوانة غاز بأحد المستودعات بالمخالفة للتعليمات المنظمة للتداول.

كما تم ضبط 200 لتر بنزين 80 داخل منشأة تعمل بدون ترخيص، فضلًا عن تحرير محاضر لبيع أسطوانة غاز بدون تصريح، وعدم تمكين جهات التفتيش من أداء عملها، وغلق مستودع بوتاجاز خلال مواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.