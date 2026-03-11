زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أن خبراء أوكرانيين متخصصين في مجال الطائرات المسيرة بدأوا العمل في كل من قطر والإمارات والسعودية، حيث يقدمون خبراتهم في التصدي للمسيرات ذات التصميم الإيراني.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ثلاث فرق أوكرانية وصلت إلى الدول الثلاث وبدأت مهامها بالفعل، موضحاً أن هذه الفرق تضم خبراء وعسكريين ومهندسين يعملون حالياً على الأرض لنقل الخبرات الفنية والتقنية في مجال اعتراض الطائرات المسيّرة.

وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت، الثلاثاء، إرسال خبراء عسكريين أوكرانيين أيضا إلى الأردن ضمن جهود التعاون في مواجهة تهديدات الطائرات المسيرة.

وأشار زيلينسكي، الاثنين، إلى أن 11 دولة، من بينها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، طلبت مساعدة أوكرانيا في التعامل مع الطائرات المسيرة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

وتتعرض أوكرانيا بشكل شبه يومي لهجمات بطائرات مسيرة روسية بعيدة المدى من طراز «شاهد»، وهو سلاح إيراني التصميم تنتجه روسيا بكميات كبيرة تحت مسميات مختلفة من بينها «غيران-2».

كما استخدمت إيران هذا النوع من المسيرات في استهداف مواقع في دول الخليج وإسرائيل رداً على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير.