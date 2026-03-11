قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 12 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة تضرب بعض المناطق غدا
إيران في مجلس الأمن: الاتهامات باطلة والهجوم الأمريكي الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي
ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا
الدفاع البحرينية: اعترضنا ودمرنا أكثر من 100 صاروخ و170 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
مراسل صدى البلد من بروكسل: مصر اتخذت نفس إجراءات أوروبا بشأن الأزمة العالمية
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 23 رمضان في الحرمين الشريفين
تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو
الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد موجة الحرارة.. تغيرات مفاجئة تضرب طقس عيد الفطر

الأرصاد
الأرصاد
شيماء مجدي

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية الملحوظة خلال الأيام العشرة المقبلة، بداية من 11 مارس وحتى 20 مارس، مع احتمالية امتداد تأثيرها إلى الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن هذه الفترة ستشهد تذبذبًا واضحًا في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار على فترات متقطعة.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وأوضح فهيم خلال تصريحات له،  أن الأيام الأولى من هذه الفترة ستشهد بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، حيث تبدأ الأجواء في التحسن نهارًا اعتبارًا من الأربعاء، مع وصول درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى ما بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق شمال الجمهورية ما بين 24 و26 درجة، في حين تستمر الأجواء الباردة نسبيًا خلال ساعات الليل.

وأضاف " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها يوم الخميس بنحو درجتين إضافيتين، لتسجل في جنوب الصعيد ما بين 32 و33 درجة، بينما تدور في شمال البلاد حول منتصف العشرينات، مع استمرار البرودة النسبية ليلًا. ويستمر الارتفاع التدريجي يوم الجمعة، حيث تقترب الحرارة في جنوب الصعيد من 35 درجة مئوية، بالتزامن مع بدء تأثير منخفض خماسيني على البلاد.

وأشار إلى أن ذروة الحالة الجوية المتوقعة ستكون يوم السبت، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، لتسجل مناطق جنوب الصعيد بداية الأربعينات، بينما تصل في شمال الجمهورية إلى أوائل الثلاثينات، مع استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا ليلًا.

ولفت إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا على مناطق شمال البلاد لتعود إلى أوائل العشرينات، بينما تظل حول بداية الثلاثينات في جنوب الصعيد، موضحًا أن باقي أيام الأسبوع التالي قد تشهد استمرار درجات الحرارة حول بداية الثلاثينات نتيجة تكرار تأثير المنخفضات الخماسينية.

سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أوضح فهيم أن الخميس قد يشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية، بينما تمتد فرص الأمطار يوم الجمعة لتشمل الدلتا والقاهرة والسواحل الشمالية، وقد تكون خفيفة إلى متوسطة، مع احتمالية أن تكون رعدية على السواحل الغربية.

وأضاف أن يوم السبت يُعد الأقوى من حيث فرص الأمطار، حيث من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الدلتا والقاهرة، بينما تشهد مناطق شمال الصعيد أمطارًا أخف نسبيًا، على أن تستمر فرص الأمطار الخفيفة يوم الأحد على نفس المناطق
.
وأكد أن المنخفض الخماسيني المصاحب للحالة الجوية سيتسبب في نشاط ملحوظ للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تصل سرعة الرياح إلى نحو 80 كيلومترًا في الساعة شرق القاهرة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض أو انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

كما أشار إلى احتمالية تأثر البلاد بمنخفض خماسيني جديد خلال منتصف الأسبوع المقبل، يؤدي إلى ارتفاع جديد في درجات الحرارة خاصة في جنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة وشمال الصعيد، لكنه سيكون أقل حدة من منخفض يوم السبت من حيث قوة الرياح.

طقس عيد الفطر

وفيما يخص توقعات حالة الطقس خلال الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك، أوضح فهيم أن المؤشرات الأولية تشير إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، مع فرص لسقوط أمطار قد تكون متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على شمال الجمهورية، وقد يصاحبها نشاط للسحب الرعدية، ما يعني أن الأجواء قد تميل إلى البرودة نسبيًا خلال أيام العيد.

ونصح رئيس مركز معلومات تغير المناخ المواطنين باتخاذ عدد من الاحتياطات خلال هذه الفترة، من بينها تقليل السفر بين المحافظات أثناء العواصف الترابية، والقيادة بحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، إلى جانب ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والربو، ويفضل البقاء في أماكن مغلقة خلال فترات نشاط الأتربة.

كما شدد على أهمية اتخاذ المزارعين الإجراءات الاحترازية اللازمة، وعلى رأسها الانتهاء من أغلب العمليات الزراعية قبل حدوث العاصفة، وإجراء الري قبل بداية الحالة الجوية إن أمكن، مع ضرورة وقف عمليات الرش خلال فترات نشاط الرياح.

المناخ البحوث الزراعية حالة الطقس عيد الفطر درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان: أجمل فطار تناولته في رمضان هذا العام كان في الكنيسة

كبسة الفراخ

هنفطر ايه النهاردة.. كبسة الفراخ وصينية بطاطس بالكوسة وصوابع زينب

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد