بعد موجة الحرارة.. تغيرات مفاجئة تضرب طقس عيد الفطر

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية الملحوظة خلال الأيام العشرة المقبلة، بداية من 11 مارس وحتى 20 مارس، مع احتمالية امتداد تأثيرها إلى الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن هذه الفترة ستشهد تذبذبًا واضحًا في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار على فترات متقطعة.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وأوضح فهيم خلال تصريحات له، أن الأيام الأولى من هذه الفترة ستشهد بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، حيث تبدأ الأجواء في التحسن نهارًا اعتبارًا من الأربعاء، مع وصول درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى ما بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق شمال الجمهورية ما بين 24 و26 درجة، في حين تستمر الأجواء الباردة نسبيًا خلال ساعات الليل.

وأضاف " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها يوم الخميس بنحو درجتين إضافيتين، لتسجل في جنوب الصعيد ما بين 32 و33 درجة، بينما تدور في شمال البلاد حول منتصف العشرينات، مع استمرار البرودة النسبية ليلًا. ويستمر الارتفاع التدريجي يوم الجمعة، حيث تقترب الحرارة في جنوب الصعيد من 35 درجة مئوية، بالتزامن مع بدء تأثير منخفض خماسيني على البلاد.

وأشار إلى أن ذروة الحالة الجوية المتوقعة ستكون يوم السبت، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، لتسجل مناطق جنوب الصعيد بداية الأربعينات، بينما تصل في شمال الجمهورية إلى أوائل الثلاثينات، مع استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا ليلًا.

ولفت إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا على مناطق شمال البلاد لتعود إلى أوائل العشرينات، بينما تظل حول بداية الثلاثينات في جنوب الصعيد، موضحًا أن باقي أيام الأسبوع التالي قد تشهد استمرار درجات الحرارة حول بداية الثلاثينات نتيجة تكرار تأثير المنخفضات الخماسينية.

سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أوضح فهيم أن الخميس قد يشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية، بينما تمتد فرص الأمطار يوم الجمعة لتشمل الدلتا والقاهرة والسواحل الشمالية، وقد تكون خفيفة إلى متوسطة، مع احتمالية أن تكون رعدية على السواحل الغربية.

وأضاف أن يوم السبت يُعد الأقوى من حيث فرص الأمطار، حيث من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الدلتا والقاهرة، بينما تشهد مناطق شمال الصعيد أمطارًا أخف نسبيًا، على أن تستمر فرص الأمطار الخفيفة يوم الأحد على نفس المناطق

.

وأكد أن المنخفض الخماسيني المصاحب للحالة الجوية سيتسبب في نشاط ملحوظ للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تصل سرعة الرياح إلى نحو 80 كيلومترًا في الساعة شرق القاهرة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض أو انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

كما أشار إلى احتمالية تأثر البلاد بمنخفض خماسيني جديد خلال منتصف الأسبوع المقبل، يؤدي إلى ارتفاع جديد في درجات الحرارة خاصة في جنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة وشمال الصعيد، لكنه سيكون أقل حدة من منخفض يوم السبت من حيث قوة الرياح.

طقس عيد الفطر

وفيما يخص توقعات حالة الطقس خلال الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك، أوضح فهيم أن المؤشرات الأولية تشير إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، مع فرص لسقوط أمطار قد تكون متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على شمال الجمهورية، وقد يصاحبها نشاط للسحب الرعدية، ما يعني أن الأجواء قد تميل إلى البرودة نسبيًا خلال أيام العيد.

ونصح رئيس مركز معلومات تغير المناخ المواطنين باتخاذ عدد من الاحتياطات خلال هذه الفترة، من بينها تقليل السفر بين المحافظات أثناء العواصف الترابية، والقيادة بحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، إلى جانب ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والربو، ويفضل البقاء في أماكن مغلقة خلال فترات نشاط الأتربة.

كما شدد على أهمية اتخاذ المزارعين الإجراءات الاحترازية اللازمة، وعلى رأسها الانتهاء من أغلب العمليات الزراعية قبل حدوث العاصفة، وإجراء الري قبل بداية الحالة الجوية إن أمكن، مع ضرورة وقف عمليات الرش خلال فترات نشاط الرياح.