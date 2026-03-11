كواليس مفاجأة بشأن عقوبة الكاف للأهلي في دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن كواليس عقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بإيقاف حضور جماهير الاهلي في مباراة الترجي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لـ صحيفة «المنتخب» المغربية فإن موتسيبي حاول ترميم علاقته مع الجانب المغربي عبر عدد من القرارات المتأخرة، من بينها معاقبة الأهلي عقب أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوات اعتبرها البعض محاولة لتهدئة الأجواء مع المغرب.

وأضافت أن هذه التحركات لم تلقَ صدى إيجابيًا لدى المسؤولين في الاتحاد المغربي لكرة القدم، في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.