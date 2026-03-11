هل نادم على الانتقال إلى الأهلي ؟.. الدردير يثير الجدل بشأن زيزو

طرح الإعلامي عمرو الدردير سؤالاً للجماهير بشأن نجم النادي الأهلي أحمد سيد زيزو.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"هل زيزو نادم على الانتقال إلى الأهلي ؟".



يعيش النادي الأهلي أجواءً متوترة قبل أيام قليلة من واحدة من أهم مبارياته في الموسم عندما يحل ضيفًا على الترجي التونسي مساء الأحد المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفيما يلي يرصد لكم موقع صدي البلد أرقام توروب المدير الفني للنادي الأهلي قبل المواجهة الترجي التونسي في دوري الأبطال .

تولى توروب قيادة الأهلي في 37 مباراة منذ توليه المهمة في أكتوبر الماضي، ضمن جميع البطولات التي ينافس عليها الفريق الأحمر

وودع الأهلي منافسات بطولة كأس مصر للموسم الحالي مبكرًا تحت قيادة ييس توروب، بعدما خرج من دور الـ 32 من البطولة، بالإضافة إلى خروجه أيضًا من بطولة كأس الرابطة.